Réus dizem não controlar site No banco dos réus, na Suécia, estão três dos criadores do PirateBay e um milionário. No primeiro caso, Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde e Fredrik Neij, apesar de assumirem-se como criadores, dizem que não são mais os responsáveis. No segundo caso, Carl Lundstrom afirma que só investiu dinheiro no início do site. O PirateBay surgiu em 2003, por conta de uma movimento chamado Pirate Bureau, responsável também pelo surgimento do Partido Pirata sueco. Na época, Neij registrou, em seu nome, o domínio piratebay.org e arcou com os custos do servidor. "Ofereci um servidor para o Gottfrid, que queria montar um buscador de torrents." Hoje, diz ele, há um grupo grande de pessoas que são administradoras do site. Sunde, por sua vez diz que seu papel atual é de porta-voz para a imprensa. "O Pirate Bay não depende de nós três." Esse aspecto de descentralização deixou o advogado das majors, Peter Danowsky, perplexo. Abaixo uma transcrição de perguntas que fez a Neij: "Quem decide o que será feito no site?", perguntou Danowsky. "Qualquer um", disse Neij. "Mas alguém dá o veredito final se um gráfico novo deve ser publicado?", exaltou-se o advogado. "Por quê? Se alguém acha necessário, vai lá e põe", rebateu o acusado. "Então não há controle centralizado?", retrucou Danowsky. "Não. Por que seria necessário?", finalizou Neij R.M.