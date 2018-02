Réveillon do RJ terá sustentabilidade como tema Durante os 16 primeiros segundos de 2012, o céu de Copacabana, na zona sul, ficará verde, como efeito do show de fogos de artifício promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O tema da maior festa de Réveillon do Brasil será a sustentabilidade e a Rio+20, conferência sobre o clima que a capital fluminense vai sediar em 2012.