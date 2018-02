Réveillon em Copacabana terá convite a 'beijaço'

"Vai ter um momento em que a gente vai provocar um beijaço, que é uma forma de as pessoas se cumprimentarem, se abraçarem, comemorarem o ano novo. É o que todo mundo já faz. Vamos ter corações nos céus de Copacabana e uma trilha sonora especial para esse momento. Na verdade, o beijaço é uma forma de manifestar carinho com as pessoas que estarão aqui passando o réveillon no Rio. Beijaço não significa necessariamente beijo na boca. Beijaço é beijo no rosto, é abraço", explicou o prefeito Eduardo Paes (PMDB), que vistoriou, na manhã desta segunda-feira, 30, a montagem do principal palco de shows na praia, na altura do Hotel Copacabana Palace.

O secretário municipal de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello, disse que os desenhos dos fogos foram criados especialmente para a música. Para se ter uma ideia: primeiro é feita a trilha sonora. Ela é desenvolvida e enviada para o pessoal dos fogos. Em cima da trilha sonora, os fogos são desenhados. Então tem um momento nesses 16 minutos que o som dá uma caída, ouve-se um estalo de beijo e aparecem 100 corações no ar. Eu diria que é um bom momento para estar do lado da pessoa que a gente ama para poder dar aquele abraço, aquele beijo. Afinal de contas, o réveillon é um momento de amor, de novas esperanças e expectativas".

Outra novidade no réveillon deste ano será a coleta seletiva de lixo na orla. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) vai instalar no calçadão da Avenida Atlântica 11 "ecopontos" equipados para receber toneladas de garrafas de vidro, pet, plásticos, papel e papelão. No último réveillon, foram retiradas das areias da praia 400 toneladas de lixo. A quantidade foi 19% maior do que no ano anterior. A expectativa da Comlurb é de que o montante seja reduzido com os ecopontos.