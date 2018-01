Revelar fotos, quem diria, é a nova sensação

Dez anos depois da popularização das câmeras digitais, uma contra-revolução começa a ser sentida no mundo da fotografia. Muita gente tem se dado conta de que a melhor forma de ver fotos ainda é... em álbuns! Uma pesquisa mundial financiada pela Kodak e feita pelo instituto Info Trends, empresa de consultoria baseada em Nova York, mostra que nada menos de 47% dos consumidores revelam fotos com freqüência. Principalmente as mulheres. Pensando bem, não é de se estranhar. A era digital facilitou – e barateou – muito a vida de fotógrafos amadores e profissionais, mas mostrar imagens no computador é frio, superficial. De acordo com a sondagem, 62% dos fotógrafos amadores imprimem fotos para compartilhá-las com família e amigos. Há apenas 15 anos era assim – o que mostra a velocidade com que as ondas vão e vêm na tecnologia. Compartilhar as fotos da festa, da escola e da viagem era um evento aguardado – e caro. E, embora seja um conceito relativo, muitos acham mais "seguro" guardar as relíquias numa caixa, bem longe do "mau humor" da informática (quem é que nunca perdeu arquivos?). Hoje, as principais responsáveis por manter – ou retomar – o hábito da revelação são as mulheres, tanto as mais jovens como as maduras. Eis outro dado até previsível. A demanda feminina por congelar e eternizar momentos com apelo emocional é maior do que a masculina. O principal motivo é a maternidade, fonte inesgotável de fotos e mais fotos do bebê. De que adiantam as imagens se não tem para quem mostrar? Outro caso típico é o mural de adolescentes, possível apenas com fotos impressas. Só não se deve pensar que os filmes vão voltar. Esses definitivamente não são mais usados a não ser por públicos bem específicos. A volta da fotografia impressa surge a partir da união de características digitais com as antigas, analógicas, cada uma para sua finalidade. É como ouvir a nova música dos Mutantes em MP3, sem precisar comprar o vinil dos anos 1970. A revelação de fotos em 2008 é bem simples – apesar de não ser necessariamente barata, ao menos por enquanto. Só que as opções são tantas que fica difícil dizer qual é a mais vantajosa. Há desde quiosques em shoppings ao estilo "self service" até impressoras especializadas em transformar fotos digitais em papel. O Link desfaz o nó nesta edição e aponta, passo a passo, o que é melhor para cada caso. Bem-vindo ao admirável mundo antigo da fotografia.