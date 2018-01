Revisão de helicóptero que caiu venceria em fevereiro

A aeronave decolou do Condomínio Iporanga, em Guarujá, e caiu poucos minutos depois. O mesmo helicóptero já havia se envolvido em outro incidente, em setembro de 2006, no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, onde fica a sede da empresa. Outro aparelho pousava no pátio quando, ao fazer o giro de cauda para a parada, atingiu uma das pás do rotor principal do PT-HNC, que estava estacionado.

Um laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) emitido em 2010 informa que o acidente resultou em danos leves numa das pás do rotor principal da aeronave atingida. A Helimarte confirmou ser a proprietária do helicóptero Esquilo, prefixo PT-HNC e informou que ainda neste sábado divulgaria uma nota acerca do acidente.