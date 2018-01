Revista Info promove seminário sobre negócios no Second Life

A revista de tecnologia Info promove no próximo dia 20 de junho (quarta-feira), a partir das 9 horas, o seminário "O Ambiente de Negócios no Second Life." O evento abordará oportunidades de negócios no mundo virtual, a evolução do game Second Life e as tendências futuras em realidade virtual. O evento acontecerá no Hotel Meliá Mofarrej, em São Paulo. As inscrições são limitadas. "O objetivo é proporcionar ao participante uma imersão intensiva no Second Life para discutir oportunidades de negócios que a realidade virtual proporciona às empresas. Por meio de casos de sucesso reais, será possível entender a utilização da ferramenta no relacionamento com consumidores e na construção de marcas", explica Sandra Carvalho, diretora do Núcleo de Tecnologia da Editora Abril. O seminário contará com a presença de empresas que já fazem negócios no Second Life. Bradesco, Unibanco e Credicard Citi vão compartilhar suas experiências com palestras, ministradas por executivos responsáveis pelos projetos de sucesso no jogo virtual. Também estarão lá Intel, Nokia, Volkswagen, TAM, IBM e Cyrela. Para mais informações sobre o evento e inscrições, clique aqui.