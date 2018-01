Revista põe briquedos tecnológicos em lista de recomendações A revista norte-americana Toy Wishes produziu uma lista com os 12 melhores brinquedos para a lista de presentes de final de ano. Entre as novidades, estão aparelhos com muita tecnologia embarcada como uma câmera digital para crianças a partir de 3 anos, fabricada pela Fisher-Price. A câmera traz um corpo grande, colorido e resistente a impactos, uma tela LCD de 1,3 polegada e memória para guardar até 60 imagens, que podem ser transferidas depois para um PC comum. Traz grandes botões e uma operação simples, e deve custar US$ 70 no mercado norte-americano. Outro item apontado como uma ´compra quente´ para o final do ano é o videogame Nintendo Wii, que pode conquistar adeptos graças a seus sensores de movimento e preço atraente. A lista dá lugar até para o TMX Elmo, também da Fisher-Price. Trata-se de um personagem extraído do seriado infantil Vila Sésamo (Sesame Street, no original) e que interage com o usuário com conversas e rolando no chão ao receber cócegas, para, em seguida, colocar-se de pé novamente. Custará US$ 40 nos EUA. Outros itens ´low-tech´ incluem uma versão ´princesa´ da boneca Barbie, vinculada ao novo longa-metragem da Boneca, e uma edição repaginada de ´Monopoly´, conhecido no Brasil como ´Banco Imobiliário´, e que, esperam fabricantes e lojistas, ajude a evitar que tocadores digitais e outros dispositivos eletrônicos ocupe o andar de baixo na árvore de Natal.