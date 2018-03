Revista que chama carioca de 'máquina de sexo' é vetada

Para a AGU, a publicação incentiva práticas de exploração sexual e utiliza na capa, sem autorização, o selo Brasil Sensational, do Ministério do Turismo, criado para divulgar a imagem do turismo brasileiro e atrair turistas de todo o mundo. O procurador Marco Di Iulio acusa a revista de expor o povo brasileiro a uma situação vexatória. Em inglês, o produto é vendido por US$ 23 no Brasil.

Em uma das reportagens, a revista divide as mulheres cariocas em quatro estilos: as "britneys", que seriam as "filhinhas de papai" que não deixam ninguém cantá-las; as "popozudas", chamadas de "máquina de sexo bundudas" que topam facilmente ter relações sexuais; as "hippies/ravers", que são garotas divertidas, mas difíceis de beijar; e as "balzacs", mulheres que querem se divertir, dançar, beber e beijar. A Editora Solcat, que publica a revista, foi ameaçada a arcar com multa diária de R$ 10 mil caso não acate a decisão e não retire o conteúdo da publicação da internet.