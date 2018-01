Revista Time coloca Second Life entre os 5 ´piores sites´

Reportagem especial publicada nesta semana no site da revista Time coloca o Second Life entre os cinco piores sites do mundo. Entre os problemas que deixariam o produto da Linden Lab como um dos "sites a evitar" estão a dificuldade de navegação, os seguidos "lags" (erros e lentidão no servidor) e o tédio em criar e controlar os avatares pelo mundo virtual. Um trecho do texto inclui os usuários na crítica. "Fãs louvam o SL como um lugar em que podem conhecer e conversar com outras pessoas, comprar tênis e dinheiro real, dançar, jogar boliche e transar. Dizem que ´homens virtuais´ fazendo ´coisas humanas´ online é menos patético que usar magia no World of Warcraft", em referência ao game homônimo. A reportagem ainda rotula donos de avatares como "loucos baderneiros" que ficam pelas esquinas do metaverso "pichando muros" e "empurrando os outros". No blog oficial da empresa, a Linden Lab se defendeu em um comentário postado nesta quinta-feira, 12. Para Torley Linden, um dos gerentes do jogo, chamar o Second Life de site é como dizer que "a cor vermelha é todo o arco-íris" ou que "esta salada de frutas é uma banana". O blog devolve a crítica e também ironiza a revista Time, que elegeu Philip Rosedale, o criador do Second Life, como uma das cem pessoas mais influentes do mundo em 2007. Para a Time, Rosedale é "um dos que têm poder, talento ou exemplo moral para transformar o mundo". Em três horas, mais de 70 pessoas postaram comentários sobre o post da Linden Lab. A lista da Time dos cinco piores sites cita ainda MySpace, Meez, Evite e eHarmony. Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.