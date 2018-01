Revista ´Time´ lista os 50 sites mais interessantes O site de vídeos YouTube e o site de relacionamentos e promoção pessoal MySpace fazem parte da lista dos 50 sites mais interessantes, feita pela revista americana Time. A lista da revista separa as publicações por categoria, incluindo entretenimento, compras e notícias. ?Avaliamos centenas de candidatos - alguns sugeridos por leitores, amigos e colegas?, disse a repórter Maryanne Murray-Buechner. A lista da Time vem sendo publicada desde 2003. Três anos atrás, websites como o eBay, Hotmail, Paypal, Google e Internet Movie Database estavam entre os principais. Neste ano, a Time diz que o MySpace ?é o lugar onde surgem as estrelas da Internet, carreiras de artistas são lançadas e os solteiros conseguem encontrar companhia?. Usuários registrados O MySpace já tem cerca de 100 milhões de usuários registrados, segundo a Time. Digg, o site que permite às pessoas avaliar notícias de outros sites da internet, foi uma das escolhas da revista em 2005, assim como o Kevin Sites in the Hot Zone (?Sites de Kevin nas áreas quentes"), que fala de regiões em conflito pelo mundo, e é hospedado pelo Yahoo. ?O veterano correspondente de guerra Kevin Sites, conhecido pelo seu habilidoso uso de tecnologia digital na cobertura de notícias, continua cobrindo conflitos de todas as partes do mundo?, diz a Time. Muitos dos websites escolhidos para 2006 são exemplos dos chamados sites ?2.0?, que dão ferramentas para os usuários criarem e dividirem seu próprio conteúdo online. Eles são ?a próxima geração de sites, oferecendo novos modos dinâmicos de informação e lazer, sites com as ferramentas mais modernas para criar, consumir, compartilhar ou discutir diferentes tipos de mídia, do blog ao videoclip?, escreve a repórter da Time. A lista também inclui o site de música Pandora, que cria estações de rádio personalizadas, baseadas nas preferências do usuário, o Meebo, um serviço de mensagens instantâneas online, o Google Spreadsheet (que permite o uso de planilhas) e os motores de busca Accoona e Pixsy, que combinam vídeo e fotos.