Revolucionário, Spore é aguardado com ansiedade Aguardado desde a E3 de 2006, Spore, a mais recente criação de Will Wright – o gênio responsável por Sim City e The Sims – finalmente chegará às lojas nos próximos meses e é presença praticamente certa na E3. O game é uma espécie de reunião de várias coisas legais que rolam ao mesmo tempo: você cria um ser biológico, do jeito que bem entender. J.A. Com essa criatura, você desenvolve um ecossistema completo, com todo o tipo de interação. Esse ecossistema evolui para um planeta inteiro, que pode sofrer interferência sua e desenvolver civilização. De acordo com o crescimento cultural, você pode até mandar sua criatura em viagens espaciais para conhecer os planetas de outras pessoas.