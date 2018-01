RF Micro venderá divisão de chips Bluetooth A RF Micro Devices, que fabrica chips para telefones celulares e dispositivos para redes sem fio concordou em vender seus ativos da divisão de chips Bluetooth (tecnologia sem fio de curto alcance) por US$ 39 milhões para a Qualcomm, segundo a empresa anunciou nesta segunda-feira, 4. A RF Micro espera, com o acordo, poder focar sua atenção em mercados mais promissores que incluem transceivers para redes celulares, sistemas de posicionamento por GPS e amplificadores de sinal para redes sem fio de computador. A RF Micro, no entanto, manterá a venda de seus produtos com a tecnologia Bluetooth.