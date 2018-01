Ribeirão pede doação de sangue antes de surto de gripe Para evitar a falta de sangue em estoque durante as etapas de vacinações contra a gripe suína - período em que as doações são impedidas por 45 dias -, o Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) deverá iniciar, em 8 de março, uma campanha. O objetivo é fazer com que os doadores já saiam vacinados para que possam doar novamente em dois ou três meses.