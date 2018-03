Ricco acelera na subida e ganha seu segundo estágio na França O italiano Riccardo Ricco mostrou suas habilidades para subir montanha com um surpreendente ataque no primeiro teste de montanha do Tour de France, neste domingo, para conquistar seu segundo estágio vencido. O vice-campeão do Giro d'Italia deixou os favoritos da corrida para trás na subida do trecho de categoria um Col d'Aspin, no nono estágio, com uma repentina explosão de velocidade. Ricco, que já havia vencido na subida final o sexto estágio, Saunier-Duval, bateu o russo Vladmir Efimkin, que compete pela AG2r-La Mondiale e cruzou a linha um minuto e quatro segundos depois. O francês Cyril Dessel, também da AG2r-La Mondiale, foi o terceiro, 13 segundos atrás, depois de vencer o sprint do grupo dos favoritos. "Esta vitória significa muito mais para mim do que a primeira, porque esta foi realmente num estágio de montanha", disse Ricco, que agora é o 21o na classificação geral, 2:35 atrás de Kim Kirchen, de Luxemburgo. O australiano Cadel Evans, visto como o maior favorito para a prova, caiu na metade do estágio, o que o deixou com hematomas no joelho, ombro e coxa esquerdos. "Nós não estamos preocupados do ponto de vista médico. São apenas os problemas usuais que uma queda provoca", disse o médico da corrida Gerard Porte. Evens segue como segundo na classificação geral, seis segundos atrás de Kirchen, que também tomou a jaqueta verde de ciclista mais rápido do espanhol Oscar Freire. O norte-americano Chris Vande Velde, da equipe Garmim-Chipotle, é o terceiro, 44 segundos atrás do líder. O sueco Thomas Lovkvist, da equipe Columbia, sofreu com as subidas e perdeu a camiseta branca de melhor ciclista novato para Andy Schleck, 12o na classificação geral.