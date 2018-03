Richa diz que mobilização é alerta' aos políticos

Na noite de segunda-feira, depois de uma passeata pacífica que, segundo o governador, reuniu 12 mil pessoas, um pequeno grupo derrubou o portão e pichou os muros do Palácio Iguaçu, sede do governo. Entre os manifestantes presos, estava o estudante Yuri Sfair, enteado do deputado Ângelo Vanhoni, do PT paranaense. Vanhoni protestou contra a prisão e disse que o rapaz protestava com os demais manifestantes.

Richa evitou comentar o caso específico de Yuri, mas disse não ter dúvidas de que uma pequena parte dos manifestantes é formada por "infiltrados com motivação política, para causar desgaste para os governantes". O governador tucano elogia a "maioria ordeira". "Repudiamos os excessos, o quebra-quebra, mas as manifestações são muito legítimas. É uma insatisfação que vem se acumulando. A intenção é a melhor possível. Houve manifestantes que limparam as paredes do palácio que ficaram pichadas", diz o governador tucano.