RIM diz que serviços do BlackBerry melhoraram significativamente Os serviços do BlackBerry melhoraram significativamente na Europa, Oriente Médio, África e Índia, segundo afirmou a Research In Motion (RIM), fabricante do smartphone, nesta quinta-feira após falhas no e-mail e nas mensagens instantâneas que atingiram milhões de consumidores nos últimos três dias.