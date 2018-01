Rio-2016 lança identidade visual dos Jogos Olímpicos

Com cores vibrantes e tropicais, o chamado "Look of the Games" vai começar a aparecer em vários locais da cidade a partir de agora. A marca é resultado de cerca de dois anos de trabalho e mais de cem pessoas envolvidas na elaboração.

Antes de se chegar ao produto final, cinco projetos foram avaliados até a escolha da marca apresentada nesta terça-feira.

“Essa marca representa bem o Brasil, o brasileiro e a nossa cidade”, disse à Reuters a diretora de marca do Rio 2016, Beth Lula.

“O colorido e as cores vibrantes representam o que é o brasileiro e o carioca, assim como a nossa cultura. As curvas representam a nossa natureza, as nossas artes e a nossa identidade visual”, acrescentou.

A marca vai decorar a cidade e as instalações esportivas dos Jogos, e também estará presente em produtos licenciados do evento e itens ligados aos Jogos como as medalhas e o pódio.

“Tem Cristo Redentor, Pão de Açúcar. O look tem uma cara de Rio e de Brasil também. Acho que todos os brasileiros vão se reconhecer”, acrescentou.

Além da marca principal, haverá também submarcas que estarão presentes nas cidades que receberão jogos da competição de futebol. Como de praxe, o futebol em uma Olimpíada não se concentra apenas na cidade-sede.

No caso de 2016, haverá mais 4 sedes além do Rio: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Salvador.

“Ícones marcantes dessas cidades estão presentes e é também uma homenagem a elas”, disse.

(Por Rodrigo Viga Gaier)