Rio começa a julgar oficial da PM acusado de matar juíza O tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, acusado de ser o mandante do assassinato da juíza Patrícia Acioli, ocorrido em 2011, será julgado a partir das 8 horas desta quinta-feira, 20, pelo Tribunal do Júri de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A sessão será presidida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce.