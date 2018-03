Rio confirma mais 9 mortes causadas pela gripe suína

As três crianças, dois meninos de 4 anos e uma menina de 3, tinham outras doenças. Os meninos, moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e São Gonçalo, sofriam de asma. A menina tinha encefalopatia (síndrome com alterações cerebrais decorrentes da má função hepática). A secretaria não informou se as grávidas - duas moradoras do Rio, de 23 e 20 anos; e outra de Niterói, no Grande Rio, de 22 - também tinham outras doenças. As demais vítimas são um homem de 47 anos, morador do Rio, e duas mulheres, de 43 e de 30 anos, ambas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.