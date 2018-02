Rio de Janeiro será o primeiro a pagar Bolsa Verde no Brasil O Estado do Rio de Janeiro será o primeiro a pagar a Bolsa Verde no país, a partir de abril de 2012. O acordo de cooperação foi assinado na semana passada entre a Secretaria do Ambiente do Estado do Rio, a Secretaria de Fazenda do Município do Rio e a Bolsa Verde Rio (BVRio), uma associação sem fins lucrativos.