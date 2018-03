Rio de Janeiro tem mais duas mortes por gripe suína A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou hoje mais dois óbitos de pacientes infectados pelo vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína. Com essas mortes, o Estado registra, até o momento, 49 óbitos, todos confirmados por exames laboratoriais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com a secretaria, entre os casos recentes estão uma mulher de 37 anos, moradora em São Francisco de Itabapoana, que faleceu no dia 9 de agosto, e um homem de 35 anos, morador em Resende, que morreu em 2 de agosto.