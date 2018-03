Rio é condenado a pagar R$ 20 mil por troca de corpos O Município do Rio de Janeiro foi condenado pela Justiça fluminense a pagar R$ 20 mil de indenização a Paulo César do Nascimento depois que o corpo de seu pai foi trocado por funcionários do Hospital do Andaraí e levado para o Instituto Médico Legal. Paulo César contou que seu pai, Pedro do Nascimento Filho, foi internado no Hospital do Andaraí, na zona norte da cidade, no dia 5 de setembro de 2004. Ele era diabético e morreu no mesmo mês em que chegou ao hospital. Segundo ele, no mesmo dia, Pedro Gonçalves Filho, vítima de queda de um edifício, também veio a óbito.