Rio: família Fernandes reage à retirada de computadores

Segundo Ana Carolina, a iniciativa de dar o nome de Rodolfo Fernandes foi do governo do Estado. "Ficamos muito felizes com a homenagem porque o Rodolfo era muito preocupado com a questão da educação. Nossa mãe foi professora de escola pública a vida inteira. Mas vamos tomar conta desse colégio. Vamos dar um voto de confiança para o governo e esperar que a situação seja resolvida logo", afirmou Ana Carolina.

Rodolfo Fernandes foi diretor de redação do jornal O Globo entre 2001 e 2011, quando morreu, aos 49 anos, de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa. Filho do jornalista Hélio Fernandes, ele começou a carreira aos 16 anos, no jornal do pai, a Tribuna da Imprensa. Trabalhou ainda na Última Hora, Jornal de Brasília, Folha de S.Paulo e Jornal do Brasil. Ingressou em O Globo em 1989.