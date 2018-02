Rio fiscaliza início da lei das sacolas plásticas

Na Tijuca, zona norte, um supermercado foi notificado pela equipe e terá um prazo para se adequar à lei.

A lei obriga lojas e supermercados dos 92 municípios do Rio a restringir o consumo de sacolas plásticas. "Esse tipo de operação será rotineira. Vamos desenvolver campanha educativa, com a distribuição de folhetos explicativos, para despertar na população uma consciência ecológica", disse o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Luiz Firmino. Além do Rio, cidades como Sorocaba e Itu (SP) também restringiram o uso das sacolas.

AMAZONAS

Resgate de animais se mantém estável

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) apreendeu no Amazonas até junho quase o mesmo número de animais salvos durante o ano passado. Foram 311 resgatados, 81% do total de 2009, quando o número de apreendidos chegou a 382. Os animais silvestres sofriam maus-tratos ou foram entregues voluntariamente. Onças-pintadas e jaguatiricas são a maioria dos apreendidos. Também há macacos, tartarugas, jacarés, cobras e aves, como araras e papagaios. O Amazonas não possui centros para cuidado de mamíferos.

RECICLAGEM

HC coleta 340 quilos de material radiológico

O posto de coleta de raio X, instalado pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, arrecadou, em um mês, 340 quilos de filmes radiológicos. O posto atende pacientes, profissionais e a população em geral. Segundo Carlos Suslik, diretor executivo do Instituto Central do HC, o filme radiológico não deve ser descartado no lixo comum por conter prata em sua composição. A reciclagem do material, pelo processo de eletrificação, possibilita recuperar o metal. O posto de coleta funciona no Prédio dos Ambulatórios, próximo à estação Clínicas do Metrô.

CLIMA

2010 pode ser o ano mais quente

Cientistas ligados ao National Climate Data Center, dos Estados Unidos, advertiram ontem que 2010 pode ser o ano mais quente da História. As atuais temperaturas superam o recorde de 1998. "As maiores temperaturas registradas desde 1980 se concentraram nos últimos 15 anos", diz o instituto.