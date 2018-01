Rio: Forças atuarão no metrô para coibir manifestantes

Cento e cinquenta PMs ficarão dentro das estações orientados, inclusive, a revistar passageiros suspeitos e 100 da FNS estarão do lado de fora. As pessoas que chegarem à estação Maracanã, a mais próxima do estádio, sem ingresso nem credencial serão orientadas a sair por uma rampa lateral para que fiquem afastadas da área de segurança do entorno.

A operação de segurança do Maracanã começa já neste sábado, com reforço da PM e Guarda Municipal e vistorias da Polícia Federal em busca de explosivos. No domingo, 2.550 PMs atuarão dentro e fora do estádio. A Polícia Civil reforçou as delegacias próximas com 156 policiais bilíngues. Ao todo, são 456 a mais do que nos plantões de domingo comuns.