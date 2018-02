Rio Grande do Sul confirma 19º caso de febre amarela O Centro de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul confirmou hoje o 19º caso de febre amarela no Estado, sendo o sétimo da cidade de Santa Cruz do Sul. Trata-se de um homem de 27 anos, residente na área rural. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente não foi vacinado e desenvolveu um quadro leve da doença. Ele não precisou ser hospitalizado e está evoluindo para cura. As outras cidades com registro da doença são Vera Cruz, com quatro casos; Santo Ângelo, com dois; Pirapó, com dois; e, com um registro, Augusto Pestana, Bossoroca, Joia e Espumoso.