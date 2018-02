Rio Grande do Sul plantará menos trigo nesta safra

O primeiro levantamento sobre a intenção de plantio de trigo no Rio Grande do Sul aponta área 10,91% menor este ano. A expectativa da Emater é de que sejam cultivados 864.522 hectares. Os preços baixos e estoques ainda significativos do grão cultivado na safra passada desestimulam o plantio.

A produção é estimada em 1,715 milhão de toneladas, a partir da produtividade média de 1.984 quilos/hectare. Se a produção for atingida, o RS terá oferta 22% menor que a obtida em 2008, quando o RS colheu 2,199 milhões de toneladas.

Conforme o levantamento, a maior queda na área plantada deve ocorrer na região de Santa Maria, onde a lavoura deve ser 16,22% menor, seguida de Passo Fundo, com redução de 14,3%.

No Paraná, os levantamentos feitos em abril pelos técnicos do Departamento de Economia Rural (Deral) mostram pequeno aumento na área plantada de trigo. Em 2008 foram cultivados 1,15 milhão de hectares e colhidos 3,22 milhões toneladas, com rendimento médio recorde de 2.830 quilos/hectare. Para 2009 são estimados 1,17 milhão de hectares, nos quais, com clima favorável, podem ser colhidos entre 2,94 milhões e 3,25 milhões toneladas.