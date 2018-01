Rio Grande do Sul terá centro de formação para TV digital O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), afirmou que o ministro das Comunicações, Hélio Costa, confirmou que o Rio Grande do Sul abrigará um dos três centros de formação que serão instalados no País para preparar mão-de-obra especializada para atuar na implantação da TV digital. Em conversa com jornalistas, Rigotto disse que o ministro não lhe disse onde seriam instalados os outros centros. O governador pediu a Costa para que o Rio Grande do Sul seja representado no Fórum de Implantação de TV Digital que será instalado pelo governo e reunirá representantes do poder público, das empresas do setor e do meio acadêmico. "O que mostramos ao ministro é que o Rio Grande do Sul está muito preparado para receber investimentos e participar de todas as etapas da implantação da TV Digital", disse o governador, que é candidato à reeleição pelo PMDB, mesmo partido de Hélio Costa.