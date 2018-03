Rio Madeira volta a subir e registra 19,18 metros Na manhã desta terça-feira, 18, o Rio Madeira em Porto Velho, voltou a subir registrando 19,18 metros. Esse número é considerado histórico, pois supera a marca de 17,52 metros registrados no ano de 1997. De acordo com a Marinha do Brasil o rio vem mantendo uma média de aumento do seu nível em dois centímetros por dia.