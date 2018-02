Rio Negro sobe e dispara alerta de emergência no AM O rio Negro atingiu hoje o nível de emergência, de 28,90 metros. A marca é definida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) como alerta às defesas civis municipal e estadual. A média de subida do rio, contudo, diminuiu nos últimos dias: passou de cerca de quatro centímetros por dia para até dois nesta semana. Mesmo assim ainda há a expectativa de que, em 30 de junho, o rio venha a atingir a marca da maior cheia registrada, de 1953, que foi de 29,69 metros. Outro quadro preocupante no Estado é o do rio Solimões, que represa o rio Negro e continua subindo cerca de quatro centímetros ao dia, estando atualmente em 26,90 metros. O Solimões tem mais força na corrente de água e volume que o Negro e os dois rios se encontram nos arredores de Manaus, formando o rio Amazonas.