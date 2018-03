Rio Ônibus estima que greve atinja 10% da frota A greve dos rodoviários iniciada à 0h desta quarta-feira, 28, afeta parcialmente as zonas norte e oeste, onde passageiros se acumulam em pontos e terminais, com dificuldades de embarcar em condução para o centro e a zona sul. Também na estação ferroviária Central do Brasil (pontos final das linhas suburbanas, no centro) há aglomeração nos pontos. Ainda não há informações sobre veículos depredados, como aconteceu nas greves ocorridas deste mês. O Rio Ônibus, sindicato das empresas, estima que 90% da frota de ônibus do Rio está circulando sem problemas.