Rio Orgânico começa sábado, no Senac-Rio O Planeta Orgânico e o Senac-Rio, com apoio da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), realizam, sábado, no Rio, o Rio Orgânico 2009. O evento traçará um amplo painel do setor, com workshops, palestras, mesas-redondas e exposição de produtos. Este ano, 25 empresas do Projeto OrganicsNet, da SNA, dos segmentos de verduras, alimentos à base de soja, pães, sucos, mel, biscoitos e insumos agrícolas, participarão do evento. Site: www.rioorganico.com.br.