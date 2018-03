Rio Pardo registra pior nível em 70 anos

Perto da margem, no município de Ribeirão Preto, a régua de medição marcava na manhã desta segunda-feira, 14, uma profundidade de apenas 56 centímetros. Em vários pontos do rio, bancos de areia e pedras tornaram-se visíveis, o que já compromete a navegação.

A Bacia Hidrográfica do Rio Pardo engloba 23 municípios, entre eles Altinópolis, Brodowski, Jardinópolis, Mococa, Ribeirão Preto, São Simão, Serra Azul, Serrana, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. As cidades têm sua economia baseada na agropecuária, indústria, comércio e serviços, setores que já sentem prejuízos da seca. Culturas como a da cebola, batata e milho dependem destas águas para a irrigação.

O rio nasce em Minas Gerais, tem 573 quilômetros de extensão e abastece o Aquífero Guarani, que também sente a escassez de chuvas. Além da morte de peixes em razão da quantidade insuficiente de oxigênio na água, sofre ainda com a poluição, pois quatro municípios da região despejam sem tratamento 100% do esgoto que produzem no leito do rio.