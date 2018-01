Rio: PMs acusados de forjar flagrante têm nova audiência Ocorreu nesta quarta-feira, 11, na Justiça Militar do Rio mais uma audiência do processo em que dois policiais militares fluminenses são acusados de forjar um flagrante contra um ativista durante manifestação promovida em 30 de setembro de 2013 no centro do Rio. O major Fábio Pinto Gonçalves e o primeiro tenente Bruno César Andrade Ferreira teriam colocado um rojão na mochila do estudante Isac Galvão, de 15 anos, para incriminá-lo. Os dois PMs são acusados pelo crime de constrangimento ilegal.