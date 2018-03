Rio quer construir resorts da Copa em áreas de proteção

?Trata-se de uma área controlada que merece todo o cuidado, mas temos de levar algum tipo de situação econômica para dar sustentabilidade, senão o proprietário abandona?, argumentou o secretário municipal de Urbanismo, Sérgio Dias. Segundo ele, o empreendimento começaria na Área de Proteção Ambiental (APA) da Restinga de Marapendi e poderia ser estendido, caso haja interessados, até a APA de Grumari, um dos últimos refúgios de restinga do Rio. Para Dias, o projeto teria o efeito de inibir a eventual favelização dos terrenos. ?Queremos trazer os melhores operadores (de resorts) brasileiros e internacionais.?

Responsável pela lei que criou a APA de Marapendi, em 1992, o vereador Alfredo Sirkis (PV), ex-secretário municipal de Meio Ambiente e de Urbanismo, desconfia do modelo em estudo. ?A construção do jeito que eles prometem já é viável. Além disso, o projeto ecoturístico não seria solução para responder à demanda por vagas na rede hoteleira.? Somados, os 11 eco resorts forneceriam 2.200 quartos. Mas o documento ?Games of the XXXI Olimpiad 2016 Working Group Report? aponta a promessa de fornecer mais 21.394 quartos. O relatório foi preparado pelo IOC Candidatura Acceptance Working Group, grupo técnico que examinou as propostas de sete cidades para a Olimpíada, em 2008.

Venda de terrenos

Além de autorizar eco resorts, a prefeitura do Rio também pretende arrecadar até R$ 1 bilhão com a venda de mais de 70 terrenos remanescentes de obras do metrô que foram transformados em áreas edificáveis. Os vereadores aprovaram, em junho, por 37 votos a 7, projeto de lei complementar, de autoria do Executivo, que autoriza a venda dos terrenos que restaram de desapropriações para a construção da Linha 1. Segundo a prefeitura, o dinheiro arrecadado será usado para levar o metrô à Barra da Tijuca, na zona oeste, com a criação da Linha 4.

?O projeto é fundamental para a (campanha) Rio 2016?, comemorou, na ocasião, o prefeito Eduardo Paes (PMDB). Ele teve de aprovar lei complementar porque os terrenos haviam sido declarados áreas de especial interesse urbanístico pela Lei municipal 2.396, de 1996. Em dezembro, o Estado mostrou que empreiteiras, construtoras, imobiliárias e empresas de engenharia pagaram ao menos um terço das doações à campanha de Paes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.