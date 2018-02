Rio quer retirar autos poluidores das ruas A partir de 1.º de janeiro, os carros que estiverem emitindo grandes volumes de gases poluentes no Rio de Janeiro serão tirados de circulação. A decisão foi anunciada ontem pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e pela Secretaria Estadual do Ambiente, que vão dar 30 dias para que os proprietários se enquadrem às normas de emissão de gases poluentes antes de sofrerem a punição final. De acordo com o presidente do Detran, Fernando Avelino, no primeiro momento a ação será aplicada apenas aos quase 50 mil veículos considerados mais poluidores. / KARINA NINNI e ALEXANDRE RODRIGUES, COM AGÊNCIAS