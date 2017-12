Rio recolhe das ruas 71 adultos e 21 crianças A prefeitura do Rio iniciou nesta terça-feira, 18, uma operação, em conjunto com a Polícia Militar, que resultou no recolhimento para abrigos de 71 adultos e 21 crianças que dormiam nas ruas do centro e de bairros da zona sul. Outras 8 pessoas foram encaminhadas para a delegacia - de acordo com a secretaria municipal de Governo, havia cinco facas com o grupo. O objetivo do projeto é "combater pequenos delitos na cidade".