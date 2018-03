Rio refará exames de pacientes que aguardam fígado A Secretaria Estadual de Saúde do Rio anunciou hoje que refará o exame de todos os 1.077 pacientes da lista de espera por um transplante de fígado no Rio. Após se reunir por mais de cinco horas com o diretor de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, o secretário estadual de Saúde, Sergio Côrtes, disse que uma auditoria concluída em maio apontou distorções na fila que facilitariam as fraudes supostamente cometidas pela equipe do médico-cirurgião Joaquim Ribeiro Filho. Segundo Côrtes, a Central Estadual de Transplantes começará amanhã a entrar em contato com os pacientes para que eles façam a coleta de sangue nas Unidades de Pronto Atendimento do Estado. Os exames serão centralizados no Laboratório Noel Nütels. Antes, poderiam ser realizados por qualquer laboratório público ou privado. A denúncia do Ministério Público (MP) afirma que esses resultados eram fraudados para priorizar pacientes de Ribeiro Filho que aceitavam pagar pelo órgão.