Rio registra 86 casos de dengue na última semana

Até o momento, foram confirmados 51 óbitos por dengue em residentes da cidade do Rio. Segundo a Secretaria, desde o dia 1º de agosto não é registrado nenhum óbito. Na última semana, o primeiro pólo de assistência específico para atendimento à dengue 24 horas passou a funcionar no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital fluminense. Outros 20 foram abertos no dia 23 de novembro, com funcionamento durante 12 horas.

As unidades fazem atividades de acolhimento, assistência e vigilância da dengue no município. A cidade do Rio contará com 30 pólos específicos para atendimento à doença, distribuídos por todas as dez áreas da cidade. Os próximos nove pólos terão cronograma de instalação determinado pela situação epidemiológica da doença. O trabalho de combate e prevenção da Prefeitura do Rio em 2011 resultou em mais de 4,8 milhões de visitas de inspeção e 1,8 milhão de criadouros de Aedes aegypti eliminados.