Rio-Santos tem vários pontos de lentidão O excesso de veículos gerou diversos congestionamentos no trecho paulista da Rodovia Rio-Santos, entre São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte paulista, durante este domingo, 29. No trecho de 78km que separam as duas cidades os turistas encontraram vários pontos de lentidão, especialmente nos acessos às praias.