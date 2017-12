Rio substitui 20 jurados dos desfiles Mais de 250 dias após o fim dos desfiles das escolas de samba do Rio, as notas atribuídas à Beija-Flor e à Unidos de Vila Isabel ainda produzem efeito. Entre representantes das agremiações e diretores da Liga há o entendimento de que jurados deram notas abaixo do merecido à Beija-Flor, que homenageou o ex-diretor da TV Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Já a Vila Isabel, que havia sido campeã em 2013, mas desfilou neste ano de forma precária, com alas em que faltava parte das fantasias, recebeu notas melhores do que seria justo.