Rio também teve corrida à agências da Caixa

Ontem (sábado), a falsa informação de que o Programa Bolsa Família seria encerrado pelo governo federal levou os beneficiários a correrem para sacar o dinheiro nas agências da Caixa. O boato, desmentido pelo banco e pelo governo federal, provocou grande confusão, principalmente nos Estados do Nordeste. No Rio de Janeiro, a Caixa registrou depredações sábado em agências bancárias em Queimados e Nova Iguaçu.

Em Belford Roxo, beneficiários do bolsa família fizeram longas filas nas agências da Caixa Econômica no centro e no bairro Lite XV, na noite de sábado. Houve confusão no trânsito e, segundo o site Notícias de Belford Roxo, algumas famílias, com medo de não conseguirem fazer os saques, foram para agências de cidade próximas, como Nova Iguaçu, São João de Meriti e Duque de Caxias.

Em Guarus, distrito de Campos (RJ), a confusão aconteceu na tarde de ontem em uma agência no bairro Parque Jardim Carioca, e a Polícia Militar precisou ser chamada para conter o tumulto.

Apesar do desmentindo, a Caixa informou que vários beneficiários ainda estão tentando sacar o dinheiro do programa em agências na capital fluminense neste domingo. Filas foram registradas nos terminais de atendimento das agências nos bairros de Bonsucesso, São Cristóvão e Largo do Bicão, além da agência do Norte Shopping, no bairro de Del Castilho. Para evitar novas confusões, os gerentes foram deslocados para os locais para informar à população que o cronograma de pagamentos do programa segue normalmente.