Rio tem atos de professores e de grupo contra a Copa Professores das redes estadual e municipal do Rio, em greve desde o dia 12 de maio, interditaram no fim da tarde desta sexta-feira as duas pistas da Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, no sentido Candelária. Eles desobstruíram a via após alguns minutos, por volta das 17h. Ao contrário de quarta-feira, quando a polícia reprimiu o movimento, ontem a pista foi liberada pacificamente.