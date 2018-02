Rio tem campeão de redação no Enem Melhor escola do Rio desde que começaram a sair os rankings, o São Bento se recuperou neste ano na lista nacional do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2012, havia ficado em décimo lugar; agora, está em terceiro. Nunca perdeu o topo estadual, e este ano assegurou a nota média mais alta do Brasil na redação. A excelência se baseia num modelo de ensino tradicional, que inclui aulas de sociologia, história da arte, filosofia e cultura clássica.