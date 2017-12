Rio tem dia de trânsito complicado no Centro O primeiro dia útil de mudanças do trânsito no Centro foi de engarrafamentos e desinformação. Por causa do fechamento do mergulhão, para a derrubada dos últimos trechos da Perimetral, a Avenida Rio Branco passou a ter trânsito em mão dupla e carros particulares foram proibidos de circular. Duzentas linhas de ônibus tiveram os itinerários e pontos alterados.