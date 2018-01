Rio tem dois protestos marcados para esta quinta-feira Pelo menos duas manifestações estão programadas para o Rio nesta quinta-feira, 12, primeiro dia da Copa do Mundo. Uma na Candelária, no centro, a partir das 10 horas, e outra em Copacabana, na zona sul, às 15 horas. O grupo da tarde pretende seguir da estação de metrô Cardeal Arcoverde para o trecho da Praia de Copacabana onde será realizada a Fifa Fan Fest, na altura da Avenida Princesa Isabel. O ato é puxado pela Frente Independente Popular (FIP), sob o lema "Não Vai ter Copa! Fifa Go Home!".