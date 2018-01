Rio tem mostra de tecnologia e inovação A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) promoverá, no dia 6 de março, na capital fluminense, a Mostra Nacional de Inovação em TI. As inscrições são gratuitas. O evento, segundo os organizadores, pretende mostrar como aumentar a produtividade, reduzir custos e aumentar o valor agregado dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. A proposta é reunir empresas inovadoras de modo a gerar uma ponte entre quem faz inovação e quem pode se beneficiar de suas potencialidades. A palestra de abertura será ministrada por Fábio Gandour, gerente de Novas Tecnologias da IBM no Brasil, que abordará o tema "Inovação é estratégica e prática empresarial ou só modismo?". O evento terá quatro painéis temáticos: ?Automação?, ?Gerenciamento do conhecimento e conteúdo digital?, ?Convergência de mídia e serviços móveis? e ?Segurança?.