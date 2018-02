Rio tem previsão de tempo estável para fim de semana O fim de semana no Estado do Rio deve ser de tempo parcialmente nublado, porém sem chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desde quinta-feira, 05, uma frente fria deixou o tempo instável em todo o Estado. Na madrugada de terça-feira, 10, fortes chuvas atingiram diversas cidades e deixaram três mortos, um desaparecido e mais de quatro mil desalojados e desabrigados.