Rio tenta recuperar Praia de Sepetiba, ex-paraíso degradado

O governo do Rio tenta reverter um processo de quase 40 anos que transformou a Praia de Sepetiba, na zona oeste da capital fluminense, em um dos piores cenários de degradação ambiental da cidade. Com um trabalho que envolve remanejamento de caranguejos e uso de manta de isolamento, engenheiros e biólogos começaram a recuperar os danos causados por dragagens negligentes e despejo de esgoto.

A praia, a 70 quilômetros do centro, guarda poucas semelhanças com o balneário que atraía milhares de veranistas até os anos 70 e foi usado como locação para a novela O Bem Amado (1973). A areia branca foi tomada pela lama, boa parte do comércio fica fechada durante a semana e muitos moradores decidiram vender suas casas.

"Isso aqui era uma beleza. A praia competia com Copacabana", lembra o pescador Nilson Gusmão, que mora no bairro há 55 anos. "Os ônibus chegavam lotados, mas quando a lama avançou, as pessoas deixaram de vir."

Com investimento de R$ 46 milhões, o governo pretende recuperar, até junho de 2011, as características originais da região, que se transformou em manguezal por causa do acúmulo de lodo e outros sedimentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as décadas 70 e 90, durante a dragagem para a construção e a ampliação do Porto de Itaguaí, toneladas de sedimentos foram depositados na baía. "O material acabou formando lodo, o que facilitou o surgimento do mangue", diz Luiz Pereira, presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão responsável pela recuperação. O governo espera que a recuperação da areia volte a atrair os banhistas para a praia, que também passa por obras de saneamento.