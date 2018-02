Rio terá nova ponte estaiada antes do carnaval Prevista para ser finalizada ainda em 2011, a ponte estaiada (sustentada por cabos) que liga o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, à Linha Vermelha deve ser inaugurada em fevereiro, antes do carnaval. A obra, a primeira desse tipo na capital fluminense, servirá para desafogar o complicado trânsito da região e receberá 25 mil veículos por dia, facilitando a chegada ao centro do Rio, e de lá para a zona sul, já no início do ano letivo.